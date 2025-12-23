Боевые действия в Украине: сводка с фронта на вечер 22 декабря
В течение суток, 22 декабря, фиксировались массированные удары авиации и дронов врага, а также десятки попыток штурма позиций ВСУ на востоке и юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram
Обстановка на фронте по состоянию на вечер
По состоянию на 22:00 22 декабря с начала суток зафиксировано 190 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают сдерживать попытки противника углубиться на территорию страны, нанося ему ощутимые потери.
Авиаудары и обстрелы
В течение дня противник нанес 10 авиационных ударов, применив 31 управляемую авиабомбу. Кроме того, было задействовано 2924 дрона-камикадзе и осуществлено 2853 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
Север и восток
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано шесть атак, враг совершил 110 обстрелов, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть штурмов в районах Сотницкого Казачка, Волчанска, Дворичанского и в направлении Вильчи и Колодезного.
На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны отразили 18 наступательных действий вблизи ряда населенных пунктов, включая Песчаное, Загрызовое, Среднее и Мирное.
Донецкая область
На Славянском направлении зафиксировано шесть атак, на Краматорском — боевых столкновений не было.
На Константиновском направлении произошло 23 боеприкосновения, семь из них продолжаются.
На Покровском направлении враг предпринял 56 атак. По предварительным данным, обезврежены 174 кафира, из них 132 — безвозвратно, уничтожена и повреждена техника противника.
Юг страны
На Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях отражено более 30 атак. Авиация противника наносила удары по ряду населенных пунктов Запорожской области.
На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.
Напоминаем, что вечером 22 декабря Одесса вновь подверглась атаке ударных беспилотников со стороны РФ. В результате налета зафиксированы повреждения объектов припортовой инфраструктуры, а также пострадало гражданское судно, находившееся в районе удара.
Отметим, что беспилотные технологии стали одним из ключевых факторов в противостоянии с российскими оккупантами, поскольку на их долю приходится более 60% поражений вражеских целей на линии фронта. Воздушные и наземные дроны уже выполнили тысячи боевых и вспомогательных задач, существенно усилив возможности Сил обороны.