Боевые действия в Украине: сводка с фронта на вечер 22 декабря

В течение суток, 22 декабря, фиксировались массированные удары авиации и дронов врага, а также десятки попыток штурма позиций ВСУ на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram

Обстановка на фронте по состоянию на вечер

По состоянию на 22:00 22 декабря с начала суток зафиксировано 190 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают сдерживать попытки противника углубиться на территорию страны, нанося ему ощутимые потери.

Авиаудары и обстрелы

В течение дня противник нанес 10 авиационных ударов, применив 31 управляемую авиабомбу. Кроме того, было задействовано 2924 дрона-камикадзе и осуществлено 2853 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Север и восток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано шесть атак, враг совершил 110 обстрелов, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть штурмов в районах Сотницкого Казачка, Волчанска, Дворичанского и в направлении Вильчи и Колодезного.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны отразили 18 наступательных действий вблизи ряда населенных пунктов, включая Песчаное, Загрызовое, Среднее и Мирное.

Донецкая область

На Славянском направлении зафиксировано шесть атак, на Краматорском — боевых столкновений не было.

На Константиновском направлении произошло 23 боеприкосновения, семь из них продолжаются.

На Покровском направлении враг предпринял 56 атак. По предварительным данным, обезврежены 174 кафира, из них 132 — безвозвратно, уничтожена и повреждена техника противника.

Юг страны

На Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях отражено более 30 атак. Авиация противника наносила удары по ряду населенных пунктов Запорожской области.

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.