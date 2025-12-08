Бойові бригади щомісяця отримуватимуть 50-100 бійців: у НГУ пояснили нову систему добору

За його словами, Генеральний штаб щомісяця виділятиме по 50 або 100 військових на конкретні напрямки, де працюють бригади, і такої кількості буде достатньо. При цьому загальна мобілізація залишається, а новий добір стане додатковим механізмом підсилення.

"Ідея дуже непогана. Розподіл певної кількості особового складу по бойовим бригадам, по їх розташуванню на лінії бойового зіткнення. Тобто зрозумієте, що одна історія де-де знаходиться на Харківщині, інша де знаходиться на Покровському, на Костянтинівці, на Лимані, на Запорізькому напрямку. Тобто це дуже важливо", - пояснив Півненко.

Він зауважив, що підготовка особового складу залишиться централізованою: новобранці проходитимуть навчання у спеціальних центрах протягом 57 днів БЗВП, а вже потім їх направлятимуть у бригади, де ще протягом двох тижнів триватиме злагодження.

Півненко також розповів, як система працювала раніше - до відповідного рішення президента.

"Загальна мобілізація залишається: нам визначають певну кількість людей, і Генштаб щомісяця їх розподіляє. Рекрутингом займаються "Хартія", "Азов" та інші підрозділи. Нам потрібно, щоб ці 50–100 людей на місяць підсилювали бригади точково. Сьогодні мобілізація не така, як хотілося б - відсотків на 30% не вистачає", - сказав командувач НГУ.