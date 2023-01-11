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Бойова робота триває. Яка зараз ситуація у Соледарі

Фото: у Соледарі продовжуються бої, ситуація на контролі ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Соледарі (Донецька область) тривають запеклі бої, але ситуація на контролі ЗСУ. Захисники намагаються завдати втрат ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Місто не під контролем Російської Федерації, там зараз йдуть важкі бої… Ворог зробив цілу інформаційну операцію, щоб показати, що вони вже захопили Соледар - це не відповідає дійсності. Там складна обстановка, але ситуація на контролі ЗСУ, головнокомандувача, керівництва Східного угрупування військ", - зазначив він.

За словами Череватого, зараз йде робота над тим, щоб прийняти максимально ефективні бойові рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію і завдати максимальної шкоди ворогу з мінімальними втратами для наших військ.

Нагадаємо, росіяни заявляють, що нібито бойовики "Вагнера" захопили Соледар і контролюють усю територію міста.

Сам керівник "вагнерівців" Пригожин опублікував фото з нібито соляних шахт Соледара, але в СтратКомі ЗСУ спростували цю інформацію.

Зранку речник Східного угруповання військ Сергій Череватий підкреслив, що заяви окупантів про "взяття" Соледара - фейк, а Росія не контролює місто.

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