Бойова робота триває. Яка зараз ситуація у Соледарі

"Місто не під контролем Російської Федерації, там зараз йдуть важкі бої… Ворог зробив цілу інформаційну операцію, щоб показати, що вони вже захопили Соледар - це не відповідає дійсності. Там складна обстановка, але ситуація на контролі ЗСУ, головнокомандувача, керівництва Східного угрупування військ", - зазначив він.

За словами Череватого, зараз йде робота над тим, щоб прийняти максимально ефективні бойові рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію і завдати максимальної шкоди ворогу з мінімальними втратами для наших військ.

Нагадаємо, росіяни заявляють, що нібито бойовики "Вагнера" захопили Соледар і контролюють усю територію міста.

Сам керівник "вагнерівців" Пригожин опублікував фото з нібито соляних шахт Соледара, але в СтратКомі ЗСУ спростували цю інформацію.

Зранку речник Східного угруповання військ Сергій Череватий підкреслив, що заяви окупантів про "взяття" Соледара - фейк, а Росія не контролює місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.