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Боевая работа продолжается. Какая сейчас ситуация в Соледаре

Фото: в Соледаре продолжаются бои, ситуация на контроле ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Соледаре (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, но ситуация на контроле ВСУ. Защитники пытаются нанести урон врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Город не под контролем Российской Федерации, там сейчас идут тяжелые бои… Враг сделал целую информационную операцию, чтобы показать, что они уже захватили Соледар - это не соответствует действительности. Там сложная обстановка, но ситуация на контроле ВСУ, главнокомандующего, руководства Восточной группировки войск ", - отметил он.

По словам Череватого, сейчас идет работа над тем, чтобы принять максимально эффективные боевые решения, которые позволят стабилизировать ситуацию и нанести максимальный ущерб врагу с минимальными потерями для наших войск.

Напомним, россияне заявляют, что якобы боевики "Вагнера" захватили Соледар и контролируют всю территорию города.

Сам руководитель "вагнеровцев" Пригожин опубликовал фото с якобы соляных шахт Соледара, но в Страткоме ВСУ опровергли эту информацию.

Утром спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что заявления оккупантов о "взятии" Соледара - фейк, а Россия не контролирует город.

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