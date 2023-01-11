ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пригожин заявляє, що побував у шахтах Соледара. У ЗСУ спростували (фото)

Новость на русском →
Соледар, Середа 11 січня 2023 10:05
Пригожин заявляє, що побував у шахтах Соледара. У ЗСУ спростували (фото) Фото: у ЗСУ спростували заяви Пригожина про захоплення Соледара (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що побував у соляних шахтах Соледара, який нібито захопили окупанти. Проте у ЗСУ спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Вчора пізно ввечері у Telegram-каналі, який пов'язують з Пригожиним, опублікували фото з нібито соляних шахт Соледара, де точаться запеклі бої. Власник ПВК заявив, що його "вагнерівці" нібито захопили місто, а в центрі йдуть бої.

При цьому у СтратКомі ЗСУ зазначають, що опубліковане Пригожиним фото, зроблене не в соледарських шахтах, а в печері у районі Володимирівки (Донецька область).

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності і він не в соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарників, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", - йдеться у повідомленні.

СтратКом опублікував фото для порівняння, на першому кадрі - соляні шахти Соледара, на другому - печери біля Володимирівки.

Фото: у ЗСУ спростували заяви про захоплення Соледара (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий спростував заяви росіян про нібито "взяття" Соледара. Він заявив, що окупанти не контролюють місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ПВК Вагнера Війна в Україні Війна Росії проти України ВСУ
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня