Пригожин заявляє, що побував у шахтах Соледара. У ЗСУ спростували (фото)

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що побував у соляних шахтах Соледара, який нібито захопили окупанти. Проте у ЗСУ спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Вчора пізно ввечері у Telegram-каналі, який пов'язують з Пригожиним, опублікували фото з нібито соляних шахт Соледара, де точаться запеклі бої. Власник ПВК заявив, що його "вагнерівці" нібито захопили місто, а в центрі йдуть бої.

При цьому у СтратКомі ЗСУ зазначають, що опубліковане Пригожиним фото, зроблене не в соледарських шахтах, а в печері у районі Володимирівки (Донецька область).

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності і він не в соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарників, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", - йдеться у повідомленні.

СтратКом опублікував фото для порівняння, на першому кадрі - соляні шахти Соледара, на другому - печери біля Володимирівки.

Фото: у ЗСУ спростували заяви про захоплення Соледара (t.me/AFUStratCom)