Бойкот росіян дратує Кремль: Захарова закликає Єврокомісію "покинути планету"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у сатиричній формі закликала Єврокомісію "покинути планету" через бойкот російських дипломатів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Захарова заявила у власному Telegram-каналі.
Так, у Марії Захарової трапилась істерика через дипломатичну ізоляцію Росії в ЄС.
Справа в тому, що Європейська Служба зовнішніх зв’язків (ЕСВС) видала нові інструкції для європейських дипломатів щодо спілкування з представниками РФ. За словами Захарової, згідно документу європейським дипломатам рекомендовано уникати прямих контактів на заходах, де присутні російські колеги, а у разі необхідності - не потрапляти разом із ними на камеру.
Це черговий сигнал Кремлю, що Євросоюз готовий не лише до економічних санкцій, а й до дипломатичної ізоляції РФ, аби посилити тиск на Росію на всіх фронтах міжнародної політики через агресію, воєнні злочини та порушення міжнародного права.
При цьому у Брюсселі наголошують, що рекомендації ЕСВС не носять персонального характеру, а спрямовані на мінімізацію ризиків і демонстрацію солідарності з країнами, які зазнали агресії з боку Росії.
Коментуючи це рішення, Захарова в саркастичній манері запропонувала Єврокомісії "покинути планету" або ж вийти з ООН, поки там залишається Росія.
У МЗС РФ заявили, що рекомендації європейських дипломатичних структур нібито є "напівзаходами", а Брюссель, за словами Захарової, має піти далі й публічно оголосити про повний розрив контактів із Росією. Також вона іронічно згадала про можливий "черговий пакет санкцій", знецінюючи реальні кроки ЄС щодо міжнародної ізоляції Росії.
Нагадаємо, країни Євросоюзу погодилися заморозити російські активи в розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін.
При цьому ЦБ Росії зібрався судитися за активи з Euroclear у Москві. У Євросоюзі кажуть, що таким чином РФ намагатиметься завадити відшкодуванню завданих Україні збитків.