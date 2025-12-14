Так, у Марии Захаровой случилась истерика из-за дипломатической изоляции России в ЕС.

Дело в том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) выдала новые инструкции для европейских дипломатов по общению с представителями РФ. По словам Захаровой, согласно документу европейским дипломатам рекомендовано избегать прямых контактов на мероприятиях, где присутствуют российские коллеги, а в случае необходимости - не попадать вместе с ними на камеру.

Это очередной сигнал Кремлю, что Евросоюз готов не только к экономическим санкциям, но и к дипломатической изоляции РФ, чтобы усилить давление на Россию на всех фронтах международной политики из-за агрессии, военных преступлений и нарушения международного права.

При этом в Брюсселе отмечают, что рекомендации ЭСВС не носят персонального характера, а направлены на минимизацию рисков и демонстрацию солидарности со странами, которые подверглись агрессии со стороны России.

Комментируя это решение, Захарова в саркастической манере предложила Еврокомиссии "покинуть планету" или же выйти из ООН, пока там остается Россия.

В МИД РФ заявили, что рекомендации европейских дипломатических структур якобы являются "полумерами", а Брюссель, по словам Захаровой, должен пойти дальше и публично объявить о полном разрыве контактов с Россией. Также она иронично упомянула о возможном "очередном пакете санкций", обесценивая реальные шаги ЕС по международной изоляции России.