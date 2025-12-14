Бойкот росіян дратує Кремль: Захарова закликає Єврокомісію "покинути планету"

Як повідомляє РБК-Україна , про це Захарова заявила у власному Telegram-каналі.

Так, у Марії Захарової трапилась істерика через дипломатичну ізоляцію Росії в ЄС.

Справа в тому, що Європейська Служба зовнішніх зв’язків (ЕСВС) видала нові інструкції для європейських дипломатів щодо спілкування з представниками РФ. За словами Захарової, згідно документу європейським дипломатам рекомендовано уникати прямих контактів на заходах, де присутні російські колеги, а у разі необхідності - не потрапляти разом із ними на камеру.

Це черговий сигнал Кремлю, що Євросоюз готовий не лише до економічних санкцій, а й до дипломатичної ізоляції РФ, аби посилити тиск на Росію на всіх фронтах міжнародної політики через агресію, воєнні злочини та порушення міжнародного права.

При цьому у Брюсселі наголошують, що рекомендації ЕСВС не носять персонального характеру, а спрямовані на мінімізацію ризиків і демонстрацію солідарності з країнами, які зазнали агресії з боку Росії.

Коментуючи це рішення, Захарова в саркастичній манері запропонувала Єврокомісії "покинути планету" або ж вийти з ООН, поки там залишається Росія.

У МЗС РФ заявили, що рекомендації європейських дипломатичних структур нібито є "напівзаходами", а Брюссель, за словами Захарової, має піти далі й публічно оголосити про повний розрив контактів із Росією. Також вона іронічно згадала про можливий "черговий пакет санкцій", знецінюючи реальні кроки ЄС щодо міжнародної ізоляції Росії.