ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Бойкот россиян раздражает Кремль: Захарова призывает Еврокомиссию "покинуть планету"

Россия, Воскресенье 14 декабря 2025 00:51
UA EN RU
Бойкот россиян раздражает Кремль: Захарова призывает Еврокомиссию "покинуть планету" Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сатирической форме призвала Еврокомиссию "покинуть планету" из-за бойкота российских дипломатов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Захарова заявила в собственном Telegram-канале.

Так, у Марии Захаровой случилась истерика из-за дипломатической изоляции России в ЕС.

Дело в том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) выдала новые инструкции для европейских дипломатов по общению с представителями РФ. По словам Захаровой, согласно документу европейским дипломатам рекомендовано избегать прямых контактов на мероприятиях, где присутствуют российские коллеги, а в случае необходимости - не попадать вместе с ними на камеру.

Это очередной сигнал Кремлю, что Евросоюз готов не только к экономическим санкциям, но и к дипломатической изоляции РФ, чтобы усилить давление на Россию на всех фронтах международной политики из-за агрессии, военных преступлений и нарушения международного права.

При этом в Брюсселе отмечают, что рекомендации ЭСВС не носят персонального характера, а направлены на минимизацию рисков и демонстрацию солидарности со странами, которые подверглись агрессии со стороны России.

Комментируя это решение, Захарова в саркастической манере предложила Еврокомиссии "покинуть планету" или же выйти из ООН, пока там остается Россия.

В МИД РФ заявили, что рекомендации европейских дипломатических структур якобы являются "полумерами", а Брюссель, по словам Захаровой, должен пойти дальше и публично объявить о полном разрыве контактов с Россией. Также она иронично упомянула о возможном "очередном пакете санкций", обесценивая реальные шаги ЕС по международной изоляции России.

Напомним, страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок.

При этом ЦБ России собрался судиться за активы с Euroclear в Москве. В Евросоюзе говорят, что таким образом РФ будет пытаться помешать возмещению нанесенного Украине ущерба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Мария Захарова
Новости
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе