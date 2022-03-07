Бойкот импорта и экспорта. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против России
Из-за продолжающейся войны России против Украины президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров ввести новый пакет санкций. В частности, полностью бойкотировать экспорт и импорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
"Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит нужен новый санкционный пакет, новые санкции, новые шаги против войны ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Это можно назвать "эмбарго", а можно просто "моралью", когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию, если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул Запад в бездействии, пока российские войска "стирают украинские города с лица земли".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.