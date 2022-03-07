ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бойкот импорта и экспорта. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против России

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 марта 2022 11:42
Бойкот импорта и экспорта. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Из-за продолжающейся войны России против Украины президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров ввести новый пакет санкций. В частности, полностью бойкотировать экспорт и импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит нужен новый санкционный пакет, новые санкции, новые шаги против войны ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Это можно назвать "эмбарго", а можно просто "моралью", когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию, если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул Запад в бездействии, пока российские войска "стирают украинские города с лица земли".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать