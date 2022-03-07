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Бойкот імпорту та експорту. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії

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Київ, Понеділок 07 березня 2022 11:42
Бойкот імпорту та експорту. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Через триваючу війну Росії проти України президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів запровадити новий пакет санкцій. Зокрема, повністю бойкотувати експорт та імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Якщо вторгнення триває, і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить потрібен новий санкційний пакет, нові санкції, нові кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту, зокрема, відмова від російської нафти та нафтопродуктів. Це можна назвати "ембарго", а можна просто "мораллю", коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію, якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не повинні отримувати товари та послуги від цивілізації. Нехай війна їх нагодує", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув Заходу у бездіяльності, поки російські війська "зтирають українські міста з лиця землі".

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