Бойкот через зерно. Українським нардепам заборонили їздити в Польщу, - джерело

Українським народним депутатам тимчасово заборонили їздити в Польщу. Це пов'язано з позицією Варшави щодо імпорту українського збіжжя.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у монобільшості.

За словами співрозмовника видання, ця заборона неофіційна. Вона діятиме орієнтовно до 15 вересня. Саме тоді має бути вирішено, чи буде продовжено заборону на імпорт українського збіжжя.

Заборона імпорту з України

Нагадаємо, у квітні цього року Польща першою із країн Східної Європи заборонила ввезення продовольства з України. Потім це рішення було оформлене рішенням Єврокомісії, яка у травні 2023-го заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.

Як вже зазначалось, заборона діє до 15 вересня, проте Польща разом з іншими вищезгаданими країнами виступає за її продовження. Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський також підтримав продовження заборони на імпорт українського зерна до п'яти прикордонних країн до кінця 2023 року.

Ми також вже повідомляли, що Україна оскаржуватиме заборону на імпорт зерна до п'яти країн Європейського Союзу, якщо його буде продовжено після 15 вересня.

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