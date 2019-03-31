Бойко рассчитывает попасть во второй тур

В ходе первого тура выборов 2019 лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко заявил, что рассчитывает попасть во второй тур выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Таким образом Бойко прокомментировал обнародование предварительных данных Национального экзит-полла, согласно которым он занимает четвертое место на выборах 31 марта.

"Я уверен, что у нас борьба не завершена и мы будем защищать результаты подсчета голосов, потому что у меня есть шанс попасть во второй тур. И на это будут направлены все усилия. Бороться будем за нашего избирателя до полной победы", - сказал Бойко.

На вопрос, каким образом он рассчитывает попасть во второй тур, Бойко ответил: "законным".

"У нас всегда есть занижение на экзит-полах, потому что люди просто боятся говорить. Я уверен, что при подсчете голосов мы будем иметь дополнительные резервы. Мы не знаем сколько это будет, но уже понятно, что примерно 20% людей, которых опрашивали, отказывались отвечать, за кого они проголосовали и мы считаем, что там как раз наши голоса", - сказал Бойко.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

РБК-Украина писало, что в штабе Порошенко прокомментировали результаты экзит-полов подчеркивая, что Кремль сегодня понимает, что выборы он проиграет, потому что вся процедура происходит прозрачно и демократично.