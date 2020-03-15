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В Минздраве назвали условия для продления карантина в Украине

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 20:45
В Минздраве назвали условия для продления карантина в Украине
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

По словам Виктора Ляшко, продлении карантина будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса продлится до 3 апреля, но его могут и продлить. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, продление карантина будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины.

"Карантин действует до 3 апреля, но мы будем рассматривать и думать продолжать или не продолжать. Все будет зависеть от эпидситуации на территории Украины и с учетом количества заболевших на территории страны ЕС и стран соседей", - отметил Ляшко.

Напомним, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения Украины будет рекомендовать изменить график общественного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом.

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