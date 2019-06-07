Бойко и Медведчук провели новые "газовые переговоры" с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и глава политсовета партии Виктор Медведчук приехали на Петербургский международный экономический форум, где обсудили вопросы поставок газа в Украину. Об этом они завили в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, Боко обвинил правительство Украины в том, что оно завело в тупик отношения в газовой отрасли между Россией и Украиной.

"Нам придется пройти еще несколько раундов переговоров, чтобы выйти на комфортную модель - относительно дешевый газ, конкурентоспособная продукция, гарантия транзита по нашей территории. В сегодняшней дискуссии мы продвинулись дальше, каким образом это разрешить, какие нужны пройти этапы и решения. Убежден, что после парламентских выборов мы решим эти вопросы", - сказал Бойко.

В то же время Медведчук заявил, что власти Украины еще в марте могли пойти на заключения договоров по газу с Россией.

"Наш сегодняшний приезд - требования от Зеленского сделать все, чтобы договора о прямых поставках российского газа, который намного дешевле с учетом 25% скидки, были заключены, потому что от этого будет снижение тарифов ЖКХ. И мы сегодня продолжили переговоры по обеспечению транзита и создания газотранспортного консорциума", - сказал Бойко.

Напомним, 22 марта Юрий Бойко Виктор Медведчук в Москве провели так называемые "экономические переговоры" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В переговорах также принимали участие глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

Как сообщалось, партия "Оппозиционная платформа - За життя" 6 июня представила список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную раду Украины. В частности, в первую десятку списка вошли Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук.