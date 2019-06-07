Бойко і Медведчук провели нові "газові переговори" з Росією

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і голова політради партії Віктор Медведчук приїхали на Петербурзький міжнародний економічний форум, де обговорили питання поставок газу в Україну. Про це вони заявили в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зокрема, Боко звинуватив уряд України в тому, що він завело в глухий кут відносини в газовій галузі між Росією і Україною.

"Нам доведеться пройти ще кілька раундів переговорів, щоб вийти на комфортну модель - відносно дешевий газ, конкурентоспроможна продукція, гарантія транзиту нашою територією. У сьогоднішнії дискусії ми просунулися далі, яким чином це вирішити, які потрібні пройти етапи та рішення. Переконаний, що після парламентських виборів ми вирішимо ці питання", - сказав Бойко.

У той же час Медведчук заявив, що влада України ще в березні могла піти на укладення договорів щодо газу з Росією.

"Наш сьогоднішній приїзд - вимоги від Зеленського зробити все, щоб договори про прямі постачання російського газу, який набагато дешевше з урахуванням 25% знижки, були укладені, тому що від цього буде зниження тарифів ЖКГ. І ми сьогодні продовжили переговори щодо забезпечення транзиту і створення газотранспортного консорціуму", - сказав Медведчук.

Нагадаємо, 22 березня Юрій Бойко Віктор Медведчук в Москві провели так звані "економічні переговори" з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. У переговорах також брали участь глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

Як повідомлялося, партія "Опозиційна платформа - За життя" 6 червня оприлюднила список кандидатів в депутати на вибори до Верховної ради України. Зокрема, у першу десятку списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук.