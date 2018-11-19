Бойко не має наміру залишати Оппоблок через участь в "Опозиційній платформі"

Фото: Юрій Бойко (РБК-Україна)

В Оппоблоці назріває розкол через домовленості Бойка з "За життя"

Співголова фракції "Опозиційного блоку" у Верховній раді Юрій Бойко не має наміру виходити з партії через участь в "Опозиційній платформі - За життя". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розкол у "Оппоблоці": як і чому конфліктують групи Ахметова і Бойка".

Як заявив Бойко РБК-Україна, він не має наміру виходити з Оппоблока. Він також висловив надію, що його однопартійці приєднаються до нової структури.

"Я був і залишаюся співголовою парламентської фракції "Опозиційний блок". А "Опозиційна платформа - За життя" є надпартійною структурою. Це платформа, до якої ми запрошуємо всіх політиків, політичні партії і організації, які готові відкинути особисті амбіції і об'єднатися заради захисту простих людей. І ми висловлюємо надію на те, що наші колеги з "Опозиційного блоку" приєднаються до цієї платформі", - заявив Бойко.

У той же час, на думку співголови партії Бориса Колеснікова, Бойко мав вийти з партії, перш ніж вести переговори про об'єднання з "За життя" Вадима Рабиновича і Віктора Медведчука.

"Не може співголова вийти і робити такі неузгоджені заяви від імені партії. У такому разі він мав спочатку подати заяву про вихід з партії "Опозиційний блок", це його право, а не обов'язок, і як приватна особа вести будь-які переговори. А від імені і, будучи членом партії, він не має таких прав", - сказав РБК-Україна Колесніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бойко став кандидатом у президенти від "Опозиційної платформи - За життя".

Минулого тижня лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив, що не буде балотуватися на пост президента. Своє рішення він пояснив тим, що "не має права бути арбітром в питаннях православ'я" через загострення релігійної теми в Україні.