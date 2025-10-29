ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Боїться замахів: скандальна "експрокурорка" Криму Поклонська змінила ім'я

Москва, Середа 29 жовтня 2025 16:47
UA EN RU
Боїться замахів: скандальна "експрокурорка" Криму Поклонська змінила ім'я Фото: Наталія Поклонська (t.me/poklonskaya_nv)
Автор: Іван Носальський

Наталія Поклонська, яка після окупації стала так званим "прокурором Криму", вирішила змінити ім'я. Тепер вона стала Радведою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними видання, про нове імʼя Поклонської в ефірі пропагандистського шоу розповів "блогер" Сергій Мардан (Ключенков).

Сама Поклонська не стала спростовувати таку інформацію. Вона лише накинулася зі звинуваченнями на адресу Мардана, який "розкрив її особисту інформацію".

"Щодо мене з 2014 року скоєно низку замахів, у зв'язку з чим, як будь-яка нормальна людина, яка хоче захистити своє життя і близьких, я вживаю спеціальних заходів. Персональні дані, що включають у себе місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові, у рамках таких заходів можуть бути змінені. Їх поширення несе не просто теоретичну, а цілком реальну загрозу мені та моїй родині", - поскаржилася зрадниця.

Вона також додала, що вважатиме "блогера" причетним і відповідальним за "будь-який негативний вплив" на її адресу, а також на адресу її сім'ї. "Експрокурорка" Криму назвала дії "блогера" злочинними.

Що відомо про Поклонську

Варто зауважити, що до 2014 року Наталія Поклонська працювала в прокуратурі України, обіймала посади в різних регіонах, зокрема, у прокуратурі Луганської області та Генеральній прокуратурі України.

У момент початку російської окупації Криму (лютий-березень 2014 року) вона служила в прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Після початку захоплення півострова Росією Поклонська перейшла на бік окупаційної адміністрації. 11 березня 2014 року самопроголошена кримська влада призначила її "прокурором Криму". Це призначення Україна не визнала, а Генпрокуратура України відкрила проти неї кримінальну справу за державну зраду.

Пізніше Поклонська стала депутаткою Державної думи РФ від партії "Единая Россия". 2021 року її було призначено послом Росії в Кабо-Верде, але пізніше відкликано.

До речі, 2022 року було затримано лідера фракції ОПЗЖ у Маріупольській міськраді Володимира Клименка. Його називають колишнім чоловіком Поклонської.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Наталья Поклонская
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні