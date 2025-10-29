Боится покушений: скандальная "экс-прокурор" Крыма Поклонская сменила имя

Наталья Поклонская, которая после оккупации стала так называемым "прокурором Крыма", решила сменить имя. Теперь она стала Радведой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

По данным издания, о новом имени Поклонской в эфире пропагандистского шоу рассказал "блогер" Сергей Мардан (Ключенков).

Сама Поклонская не стала опровергать такую информацию. Она лишь накинулась с обвинениями в адрес Мардана, который "раскрыл ее личную информацию".

"В отношении меня с 2014 года совершен ряд покушений, в связи с чем, как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье", - пожаловалась предательница.

Она также добавила, что будет считать "блогера" причастным и ответственным за "любое негативное воздействие" в ее адрес, а также в адрес ее семьи. "Экс-прокурор" Крыма назвала действия "блогера" преступными.