Боится покушений: скандальная "экс-прокурор" Крыма Поклонская сменила имя
Наталья Поклонская, которая после оккупации стала так называемым "прокурором Крыма", решила сменить имя. Теперь она стала Радведой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
По данным издания, о новом имени Поклонской в эфире пропагандистского шоу рассказал "блогер" Сергей Мардан (Ключенков).
Сама Поклонская не стала опровергать такую информацию. Она лишь накинулась с обвинениями в адрес Мардана, который "раскрыл ее личную информацию".
"В отношении меня с 2014 года совершен ряд покушений, в связи с чем, как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье", - пожаловалась предательница.
Она также добавила, что будет считать "блогера" причастным и ответственным за "любое негативное воздействие" в ее адрес, а также в адрес ее семьи. "Экс-прокурор" Крыма назвала действия "блогера" преступными.
Что известно о Поклонской
Стоит заметить, что до 2014 года Наталья Поклонская работала в прокуратуре Украины, занимала должности в разных регионах - в частности, в прокуратуре Луганской области и Генеральной прокуратуре Украины.
В момент начала российской оккупации Крыма (февраль-март 2014 года) она служила в прокуратуре Автономной Республики Крым.
После начала захвата полуострова Россией Поклонская перешла на сторону оккупационной администрации. 11 марта 2014 года самопровозглашенные крымские власти назначили ее "прокурором Крыма". Это назначение Украина не признала, а Генпрокуратура Украины открыла против нее уголовное дело за государственную измену.
Позже Поклонская стала депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия". В 2021 году она была назначена послом России в Кабо-Верде, но позже отозвана.
К слову, в 2022 году был задержан лидер фракции ОПЗЖ в Мариупольском горсовете Владимир Клименко. Его называют бывшем мужем Поклонской.