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Боїться народу? Центр Москви перекриють в день промови Путіна

Фото: центр Москви перекриють через промову Путіна (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

21 лютого, дороги в центрі Москви буде перекрито через оголошення президентом РФ Володимиром Путіним послання до Федеральних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ ІНТЕРФАКС.

За даними російського ЗМІ, ряд дорожніх ділянок у районі Гостинного двору буде перекрито 21 лютого у зв'язку з оголошенням президентом РФ Володимиром Путіним послання до Федеральних зборів.

"21 лютого з 00:01 години до закінчення заходу будуть недоступні для проїзду ділянки від Нової площі до Червоної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту та від вулиці Іллінка до вулиці Варварка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що також буде недоступне паркування в районі перекриттів.

Нагадаємо, в Україні ліквідували лейтенанта РФ з новорічної масовки Путіна.

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