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Боится народа? Центр Москвы перекроют в день речи Путина

Фото: центр Москвы перекроют из-за речи Путина (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

21 февраля, дороги в центре Москвы будут перекрыты из-за объявления президентом РФ Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ ИНТЕРФАКС.

По данным российского СМИ, ряд дорожных участков в районе Гостиного двора будет перекрыт 21 февраля в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

"21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также будет недоступна парковка в районе перекрытий.

Напомним, в Украине ликвидирован лейтенант РФ из новогодней массовки Путина.

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