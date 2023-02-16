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В Україні ліквідували лейтенанта РФ з новорічної масовки Путіна, - ЗМІ

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Четвер 16 лютого 2023 22:13
В Україні ліквідували лейтенанта РФ з новорічної масовки Путіна, - ЗМІ Ілюстративне фото: в Україні ліквідували лейтенанта РФ з новорічної масовки Путіна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові ліквідували лейтенанта РФ Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному зверненні російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новую газету Европа".

Як зазначає видання, загибель окупанта підтвердив його знайомий. За його словами, Шнайдера було ліквідовано 7 лютого в районі Кремінної Луганської області. Причина смерті - осколкові поранення. Солдат був командиром взводу.

В Україні ліквідували лейтенанта РФ з новорічної масовки Путіна, - ЗМІФото: Юрій Шнайдер на новорічному зверненні Путіна (novayagazeta.eu)

Варто зауважити, що 31 грудня Путін особисто вручив Шнайдеру орден мужності за нібито "відбиття потужної атаки" ЗСУ. 12 січня старший лейтенант повернувся на передову.

"Безперечно, підтримка верховного головнокомандувача є дуже втішною для мене і піднімає бойовий дух для виконання бойових завдань. У свій підрозділ я прибув із бойовим настроєм і готовий йти тільки вперед і лише до перемоги", - заявляв після запису новорічного звернення диктатора військовий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні в Україні було ліквідовано трьох російських кримінальних авторитетів. Вони були лідерами злочинних банд.

Також ми писали, що, за інформацією ГУР, нинішні втрати російських окупантів найбільші з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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