В Україні ліквідували лейтенанта РФ з новорічної масовки Путіна, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новую газету Европа ".

Як зазначає видання, загибель окупанта підтвердив його знайомий. За його словами, Шнайдера було ліквідовано 7 лютого в районі Кремінної Луганської області. Причина смерті - осколкові поранення. Солдат був командиром взводу.

Фото: Юрій Шнайдер на новорічному зверненні Путіна (novayagazeta.eu)

Варто зауважити, що 31 грудня Путін особисто вручив Шнайдеру орден мужності за нібито "відбиття потужної атаки" ЗСУ. 12 січня старший лейтенант повернувся на передову.

"Безперечно, підтримка верховного головнокомандувача є дуже втішною для мене і піднімає бойовий дух для виконання бойових завдань. У свій підрозділ я прибув із бойовим настроєм і готовий йти тільки вперед і лише до перемоги", - заявляв після запису новорічного звернення диктатора військовий.