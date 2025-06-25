Боїться арешту. Путін не поїде на саміт БРІКС до Бразилії

Російський диктатор Володимир Путін не поїде до Бразилії для участі в саміті БРІКС 6-7 липня. Причина - ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.
Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Президент братиме участь по відеозв'язку, але на місці в Бразилії буде міністр закордонних справ (Сергій Лавров - ред.)", - розповів Ушаков.
Він додав, що відмова Путіна їхати до Бразилії пов'язана "з певними складнощами в контексті вимог МКС".
"Саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні", - зазначив Ушаков.
Нагадаємо, 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до незаконної депортації українських дітей на територію РФ.
Тепер усі країни, які ратифікували Римський статут, мають виконувати таке рішення суду. Зокрема, це стосується і Бразилії.
До слова, Путін уже відвідував Монголію, яка також ратифікувала Римський статут, але там диктатора не заарештували.
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