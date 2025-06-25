Боится ареста. Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию

Российский диктатор Владимир Путин не поедет в Бразилию для участия в саммите БРИКС 6-7 июля. Причина - ордер на его арест от Международного уголовного суда.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Президент будет принимать участие по видеосвязи, но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.)", - рассказал Ушаков.
Он добавил, что отказ Путина ехать в Бразилию связан "с определнными сложностями в контексте требований МУС".
"Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - отметил Ушаков.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к незаконной депортации украинских детей на территорию РФ.
Теперь все страны, которые ратифицировали Римский статут, должны выполнять такое решение суда. В частности, это касается и Бразилии.
К слову, Путин уже посещал Монголию, которая также ратифицировала Римский статут, но там диктатора не арестовали.
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