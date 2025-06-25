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Боится ареста. Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин не поедет в Бразилию для участия в саммите БРИКС 6-7 июля. Причина - ордер на его арест от Международного уголовного суда.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Президент будет принимать участие по видеосвязи, но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.)", - рассказал Ушаков. 

Он добавил, что отказ Путина ехать в Бразилию связан "с определнными сложностями в контексте требований МУС".

"Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - отметил Ушаков. 

Ордер на арест Путина

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к незаконной депортации украинских детей на территорию РФ.

Теперь все страны, которые ратифицировали Римский статут, должны выполнять такое решение суда. В частности, это касается и Бразилии.

К слову, Путин уже посещал Монголию, которая также ратифицировала Римский статут, но там диктатора не арестовали.

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