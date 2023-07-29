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Бої загострилися. Британська розвідка проаналізувала ситуацію на фронті

Фото: розвідка Британії проаналізувала ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

За останні 48 годин на півдні України загострилися бої на двох напрямках фронту. Українським військовим вдалося просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Розвідка зазначає, що на південь від міста Оріхів Запорізької області точаться важкі бої, а саме поблизу населеного пункту Роботине. Це район відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ.

Також за 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. За даними розвідки, цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.

"Тим часом на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів", - йдеться у повідомленні розвідки.

Звільнення Старомайорського

Варто зазначити, що цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського. Захисники просунулися на 500 метрів вздовж лінії фронту.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни звільнили населений пункт Старомайорське. Там продовжується зачистка.

Всього на Бердянському напрямку нашим військовим вже вдалося звільнити 8 населених пунктів.

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