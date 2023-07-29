RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бои обострились. Британская разведка проанализировала ситуацию на фронте

Фото: разведка Британии проанализировала ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За последние 48 часов на юге Украины обострились бои на двух направлениях фронта. Украинским военным удалось продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Разведка отмечает, что к югу от города Орехов Запорожской области идут тяжелые бои, а именно вблизи населенного пункта Роботино. Это район ответственности 58 общевойсковой армии РФ.

Также в 80 километрах к востоку украинские военные отбросили оккупантов и освободили село Старомайорское. По данным разведки, это направление удерживали части 247 гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск.

"Между тем на севере другие подразделения воздушно-десантных войск продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но добились незначительных результатов", - говорится в сообщении разведки.

Увольнение Старомайорского

Следует отметить, что на этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в районе Старомайорского. Защитники продвинулись на 500 метров по линии фронта.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наши воины освободи населенный пункт Старомайорское. Там продолжается зачистка.

Всего на Бердянском направлении нашим военным уже удалось освободить 8 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУКонтрнаступление ВСУВеликобританияВойна в УкраинеВойна России против Украины