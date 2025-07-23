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Бої йдуть не за Покровськ. У ЗСУ розповіли, що відбувається на найважчому напрямку

Фото: у ЗСУ розповіли, чи точаться бої за Покровськ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові заперечили, що тривають бої за місто Покровськ. Бойові дії точаться на околицях міста та у районі населеного пункту Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артема Прібильнова в ефірі "Суспільного".

За його словами, у смузі, за яку відповідає 155 ОМБр, бої точаться на околицях Покровська та поблизу міста. Ворог намагається накопичувати сили.

"Наразі бої йдуть не за сам Покровськ. Це південні околиці: поля, околиці населеного пункту Шевченко, де ворог намагається накопичуватись. Їх виявляють ще на підступах, розвідка "веде" їх до позицій, де вони можуть бути знищені максимально ефективно і це відбувається", - сказав Прібильнов.

Він розповів, що днями росіяни здійснили перший з березня штурм броньованих груп, який був відбитий. Це була кілька "коробочок" та підрозділи на мотоциклах.

Офіцер додав, що російській ДРГ будуть і надалі намагатися прорватися до Покровська.

Фото: карта боїв біля Покровська (deepstatemap.live)

ДРГ у Покровську

 

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що минулого тижня до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Ввечері 21 липня аналітичний центр DeepState написав, що російські ДРГ ліквідовують у Покровську.

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