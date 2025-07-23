Бои идут не за Покровск. В ВСУ рассказали, что происходит на самом тяжелом направлении

Украинские военные отрицают, что идут бои за город Покровск. Боевые действия идут на окраинах города и в районе населенного пункта Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артема Прибыльнова в эфире "Суспільного".
По его словам, в полосе, за которую отвечает 155 ОМБр, бои идут в окрестностях Покровска и вблизи города. Враг пытается накапливать силы.
"Сейчас бои идут не за сам Покровск. Это южные окраины: поля, окраины населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться. Их обнаруживают еще на подступах, разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно и это происходит", - сказал Прибыльнов.
Он рассказал, что на днях россияне совершили первый с марта штурм бронированных групп, который был отбит. Это было несколько "коробочек" и подразделения на мотоциклах.
Офицер добавил, что российской ДРГ будут и в дальнейшем пытаться прорваться в Покровск.
Фото: карта боев возле Покровска (deepstatemap.live)
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что на прошлой неделе в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.
В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.
Вечером 21 июля аналитический центр DeepState написал, что российские ДРГ ликвидируют в Покровске.
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