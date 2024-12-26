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Бої йдуть в міській забудові. В ЗСУ пояснили важливість Часового Яру для ворога

Ілюстративне фото: в ЗСУ пояснили важливість Часового Яру для ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Часовому Яру Донецької області продовжуються бої в міській забудові, окрім сьогоднішнього дня. Ворог накопичує резерви навпроти міста й в околицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Там теж ідуть бої в міській забудові, але слід зазначити, що от протягом саме цієї доби, десь з ранку попередньої саме в Часовому Ярі боєзіткнень не зафіксовано. Але росіяни зараз накопичують резерви навпроти міста та в околицях для подальших штурмових дій", - розповів Трегубов. 

Чому Часів Яр важливий для Росії 

За словами Трегубова, Часів Яр є містом на височині, з якого відкривається вид та дорога в сторону Слов'янсько-Краматорської агломерації, що робить його одним з найголовніших напрямків для ворога. Фактично, населений пункт є панівною висотою, яка дозволяє Силам оборони ефективно утримувати його та завдавати ворогу шалених втрат. 

"На цьому тижні загалом основні бої йдуть вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас. І відмічаємо, що однією з основних цілей противника на території Часового Яру є завод вогнетривких матеріалів. Ворог постійно намагається там інфільтруватися, зараз українські воїни там йому наносять ураження і відбивають атаки", - додав він. 

Ситуація на фронті 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), лише за минулу добу, 25 грудня, на фронті відбулось 217 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку росіяни 11 разів атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

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