Бои идут в городской застройке. В ВСУ объяснили важность Часового Яра для врага

В Часовом Яру Донецкой области продолжаются бои в городской застройке, кроме сегодняшнего дня. Враг накапливает резервы напротив города и в окрестностях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Там тоже идут бои в городской застройке, но следует отметить, что вот в течение именно этих суток, где-то с утра предыдущих именно в Часовом Яру боестолкновений не зафиксировано. Но россияне сейчас накапливают резервы напротив города и в окрестностях для дальнейших штурмовых действий", - рассказал Трегубов.
По словам Трегубова, Часов Яр является городом на возвышенности, из которого открывается вид и дорога в сторону Славянско-Краматорской агломерации, что делает его одним из главных направлений для врага. Фактически, населенный пункт является господствующей высотой, которая позволяет Силам обороны эффективно удерживать его и наносить врагу огромные потери.
"На этой неделе в целом основные бои идут вдоль канала Северский Донец - Донбасс. И отмечаем, что одной из основных целей противника на территории Часового Яра является завод огнеупорных материалов. Враг постоянно пытается там инфильтроваться, сейчас украинские воины там ему наносят поражения и отражают атаки", - добавил он.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), только за минувшие сутки, 25 декабря, на фронте состоялось 217 боевых столкновений. На Краматорском направлении россияне 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
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