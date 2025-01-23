Бої за Велику Новосілку. Росіяни посилили обстріли, деякі позиції ЗСУ зруйновані

Бої за Велику Новосілку

Населений пункт Велика Новосілка знаходиться у Донецькій області і належить до Новопавлівського напрямку. За останній тиждень там активізувалися бойові дії.

Так, 21 січня Сили оборони України повідомили, що окупанти намагаються прорвати оборону на околицях населеного пункту. Під час боїв противник не рахується з втратами.

При цьому у ЗСУ наголошують, що ризику оточення росіянам Великої Новосілки немає, попри те, що там точаться важкі бої.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 січня, на Новопавлівському напрямку за добу відбито п'ять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка.

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