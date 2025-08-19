Бої тривають на кількох напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Сили оборони України утримують рубежі на всіх напрямках, попри інтенсивні атаки російських військ. Загалом зафіксовано 78 бойових зіткнень з початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів дві атаки, завдав три авіаудари, скинувши п’ять керованих авіабомб. Окрім того, зафіксовано 122 артилерійські обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах, із них сім - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував наші позиції біля Синьківки та Степової Новоселівки: дві атаки відбито, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбники здійснили 15 атак у районах Зелених Долини, Колодязів, Мирного, Торського, Ямполя та в бік Ямполя й Григорівки; нині тривають чотири зіткнення. На Сіверському напрямку з початку доби зафіксовано дві атаки - поблизу Переїзного та у напрямку Федорівки. На Краматорському напрямку активних дій ворога не спостерігалося.

На Торецькому напрямку українські захисники зірвали шість спроб штурму в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; ще одне боєзіткнення триває. Під ударами авіабомб опинилася Костянтинівка.

На Покровському напрямку від початку доби російські війська 32 рази намагалися відтиснути наші підрозділи біля Володимирівки, Маяка, Никанорівки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Родинського, Променя, Гродівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Новомиколаївки, Горіхового та Новоукраїнки. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 31 атаку; авіаудар завдано по району Добропілля.

На Новопавлівському напрямку зупинено вісім штурмів у районах Грушівки, Зеленого Гаю, Темирівки, Воскресенки, Зеленого Поля та в бік Комишувахи; ще чотири бої тривають. На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив, але завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Придніпровському напрямку окупанти вдарили авіацією по Одрадокам’янці та чотири рази безуспішно намагалися наблизитися до наших позицій.