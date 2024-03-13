UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої за Тьоткіно продовжуються. Добровольці зайняли частину села (відео)

Фото: бої за Тьоткіно Курської області продовжуються 13 березня (t me belgorod_svoboda)
Автор: Наталія Гурковська

Добровольці, які прорвали кордон РФ 12 березня, продовжують вести бої за село Теткіне Курської області. Воно межує з Україною у районі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

Так, повідомляється, що добровольці передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно та просуваються далі.

"Ведемо бій у Теткіно. Вулиці сильно прострілюються", - кажуть вони.

Ситуація в Тьоткіно

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон".  Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, на вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

При цьому, під час боїв із добровольцями, за даними росЗМІ, четверо військовослужбовців регулярної армії РФ загинули, близько 9 було поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБєлгородська областьКурская областьВійна в Україні