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Бои за Теткино продолжаются. Добровольцы заняли часть села (видео)

Фото: бои за Теткино Курской области продолжаются 13 марта (t me belgorod_svoboda)
Автор: Наталия Гурковская

Добровольцы, прорвавшие границу РФ 12 марта, продолжают вести бои за село Теткино Курской области. Оно границит с Украиной в районе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион "Свобода России".

Так, сообщается, что добровольцы передают привет из освобожденной части Теткино и продвигаются дальше.

"Ведем бой в Теткино. Улицы сильно простреливаются", - говорят они.

Ситуация в Теткино

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в КУрской и Белгородской областях.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.

При этом, во время боев с добровольцами, до данным росСМИ, четверо военнослужащих регулярной армии РФ погибли, около 9 были ранены.

 

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