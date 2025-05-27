Бої точаться на 9 з 12 напрямків: У Генштабі розповіли про оперативну обстановку

З початку доби 27 травня і станом на вечір на фронті вже відбулося 166 бойових зіткнень. Ворожі штурми і атаки тривають на дев'яти з дванадцяти напрямків (противник не проводив наступи на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на різних напрямках станом на 22:00 27 травня.
Російські загарбники з початку доби завдали по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 1 ракетний улар та 60 авіаційних ударів (застосували 2 ракети та 94 керованих авіаційних бомби).
Такою було зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, противник здійснив 3237 артилерійських обстрілів.
Спостерігається висока активність ворога в районах н.п. Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Досі триває 1 бій. Росіяни завдали ударів КАБом по н.п. Степанівка, йдеться у звіті.
"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 134 окупанти, 61 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, один мотоцикл, три БпЛА", - розповіли в Генштабі.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що ворог накопичує свої сили у Курській та Бєлгородській області, і веде бої у прикордонній зоні України, однак ЗСУ були готові до цього.
Як розповів вчора начальник Сумської ОВА Олег Григоров, російські окупанти захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області. При цьому чиновник додав, що ЗСУ тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися.
Що відбувається на Сумщині та де просунувся ворог, - читайте та дивіться карти в окремому матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.