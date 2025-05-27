Бои идут на 9 из 12 направлений: В Генштабе рассказали об оперативной обстановке

С начала суток 27 мая и по состоянию на вечер на фронте уже произошло 166 боевых столкновений. Вражеские штурмы и атаки продолжаются на девяти из двенадцати направлений (противник не проводил наступления на Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на разных направлениях по состоянию на 22:00 27 мая.
Российские захватчики с начала суток нанесли по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 1 ракетный улар и 60 авиационных ударов (применили 2 ракеты и 94 управляемых авиационных бомбы).
Такой было зафиксировано 912 вражеских ударов дронами-камикадзе, противник совершил 3237 артиллерийских обстрелов.
Наблюдается высокая активность врага в районах н.п. Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоневки, Алексеевки. До сих пор продолжается 1 бой. Россияне нанесли удары КАБом по н.п. Степановка, говорится в отчете.
"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 134 оккупанта, 61 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, один мотоцикл, три БпЛА", - рассказали в Генштабе.
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что враг накапливает свои силы в Курской и Белгородской области, и ведет бои в приграничной зоне Украины, однако ВСУ были готовы к этому.
Как рассказал вчера начальник Сумской ОВА Олег Григоров, российские оккупанты захватили несколько приграничных сел в Сумской области. При этом чиновник добавил, что ВСУ держат оборону и не позволяют врагу продвигаться.
Что происходит на Сумщине и где продвинулся враг, - читайте и смотрите карты в отдельном материале РБК-Украина.
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