Бои идут на 9 из 12 направлений: В Генштабе рассказали об оперативной обстановке

С начала суток 27 мая и по состоянию на вечер на фронте уже произошло 166 боевых столкновений. Вражеские штурмы и атаки продолжаются на девяти из двенадцати направлений (противник не проводил наступления на Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на разных направлениях по состоянию на 22:00 27 мая.

Российские обстрелы

Российские захватчики с начала суток нанесли по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 1 ракетный улар и 60 авиационных ударов (применили 2 ракеты и 94 управляемых авиационных бомбы).

Такой было зафиксировано 912 вражеских ударов дронами-камикадзе, противник совершил 3237 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронте

Харьковское направление - украинские защитники отбили 7 атак со стороны российских оккупантов в районах н.п. Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Долгенькое, 2 боестолкновения до сих пор продолжаются.

- украинские защитники отбили 7 атак со стороны российских оккупантов в районах н.п. Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Долгенькое, 2 боестолкновения до сих пор продолжаются. Купянское направление - враг 2 раза пытался идти вперед на позиции ВСУ вблизи Загрызово. Силы обороны Украины остановили все российские атаки.

- враг 2 раза пытался идти вперед на позиции ВСУ вблизи Загрызово. Силы обороны Украины остановили все российские атаки. Лиманское направление - здесь враг совершил 24 атаки, пытаясь продвинуться в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины, и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. Украинские защитники отбили 18 атак противника, продолжается 6 боев.

- здесь враг совершил 24 атаки, пытаясь продвинуться в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины, и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. Украинские защитники отбили 18 атак противника, продолжается 6 боев. Краматорское направление - захватчики 10 раз атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Майского, Ступочек, Предтечино. До сих пор продолжаются 2 боя.

- захватчики 10 раз атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Майского, Ступочек, Предтечино. До сих пор продолжаются 2 боя. Торецкое направление - российские оккупанты 15 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Дружбы, Делиевки и Торецка, в 3 локациях до сих пор идут бои.

- российские оккупанты 15 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Дружбы, Делиевки и Торецка, в 3 локациях до сих пор идут бои. Покровское направление - здесь противник продолжает активно атаковать, в течение дня оккупанты совершил 53 штурмовых и наступательных действия.

Наблюдается высокая активность врага в районах н.п. Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоневки, Алексеевки. До сих пор продолжается 1 бой. Россияне нанесли удары КАБом по н.п. Степановка, говорится в отчете.

"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 134 оккупанта, 61 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, один мотоцикл, три БпЛА", - рассказали в Генштабе.