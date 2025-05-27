Бои идут на 9 из 12 направлений: В Генштабе рассказали об оперативной обстановке
С начала суток 27 мая и по состоянию на вечер на фронте уже произошло 166 боевых столкновений. Вражеские штурмы и атаки продолжаются на девяти из двенадцати направлений (противник не проводил наступления на Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на разных направлениях по состоянию на 22:00 27 мая.
Российские обстрелы
Российские захватчики с начала суток нанесли по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 1 ракетный улар и 60 авиационных ударов (применили 2 ракеты и 94 управляемых авиационных бомбы).
Такой было зафиксировано 912 вражеских ударов дронами-камикадзе, противник совершил 3237 артиллерийских обстрелов.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление - украинские защитники отбили 7 атак со стороны российских оккупантов в районах н.п. Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Долгенькое, 2 боестолкновения до сих пор продолжаются.
- Купянское направление - враг 2 раза пытался идти вперед на позиции ВСУ вблизи Загрызово. Силы обороны Украины остановили все российские атаки.
- Лиманское направление - здесь враг совершил 24 атаки, пытаясь продвинуться в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины, и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. Украинские защитники отбили 18 атак противника, продолжается 6 боев.
- Краматорское направление - захватчики 10 раз атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Майского, Ступочек, Предтечино. До сих пор продолжаются 2 боя.
- Торецкое направление - российские оккупанты 15 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Дружбы, Делиевки и Торецка, в 3 локациях до сих пор идут бои.
- Покровское направление - здесь противник продолжает активно атаковать, в течение дня оккупанты совершил 53 штурмовых и наступательных действия.
Наблюдается высокая активность врага в районах н.п. Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоневки, Алексеевки. До сих пор продолжается 1 бой. Россияне нанесли удары КАБом по н.п. Степановка, говорится в отчете.
"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 134 оккупанта, 61 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, один мотоцикл, три БпЛА", - рассказали в Генштабе.
- Новопавловское направление - украинские защитники остановили 16 атак в районах н.п. Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко, еще 4 боя продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Новодаровки.
- Гуляйпольское направление - здесь российские захватчики нанесли удары неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.
- Ореховское направление - здесь было зафиксировано 9 боев, враг пытался продвинуться в районах н.п. Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоданиловки. В Генштабе отметили, что воины ВСУ дали достойный отпор захватчикам. Противник наносил авиаудары по районам Каменского и Степногорска.
- На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях российские оккупанты наступательных действий не проводили, - передали в военном командовании.
- Курское направление - произошло 29 боев, из которых 6 - до сих пор продолжаются. В течение суток противник совершил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе 13 из РСЗО, а также нанес 7 авиаударов (сбросил 14 управляемых бомб).
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что враг накапливает свои силы в Курской и Белгородской области, и ведет бои в приграничной зоне Украины, однако ВСУ были готовы к этому.
Как рассказал вчера начальник Сумской ОВА Олег Григоров, российские оккупанты захватили несколько приграничных сел в Сумской области. При этом чиновник добавил, что ВСУ держат оборону и не позволяют врагу продвигаться.
Что происходит на Сумщине и где продвинулся враг, - читайте и смотрите карты в отдельном материале РБК-Украина.
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