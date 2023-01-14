UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої за Соледар точаться в місті та за його межами, - глава Донецької ОВА

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Наразі тривають тяжкі бої за Соледар як у самому місті, так і на його околицях. Українські військові контролюють ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"Соледар є підконтрольним українській владі, і наші військові контролюють. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками. Ворог зазнає величезних втрат, він застилає собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" і регулярних Збройних сил РФ", - розповів Кириленко.

За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

"Військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці показали відео з українським прапором, який піднятий на західній частині Соледара.

Додамо, як раніше розповіли в Офісі президента, ситуація у Соледарі дуже складна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькДонбасВійна Росії проти України