Бои за Соледар идут в городе и за его пределами, - глава Донецкой ОВА

"Соледар подконтролен украинским властям, и наши военные контролируют. Впрочем, ведутся и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться несколькими направлениями. Враг несет огромные потери, он застилает себе путь телами своих же "вагнеровцев" и регулярных Вооруженных сил РФ", - рассказал Кириленко.

По его словам, линия фронта на этом направлении находится под обстрелами, в целом ситуация в Донецкой области является сложной, но контролируемой.

"Военное командование принимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации", - добавил Кириленко.

Напомним, что сегодня украинские бойцы показали видео с украинским флагом, поднятым на западной части Соледара.

Как ранее рассказали в Офисе президента, ситуация в Соледаре очень сложная.

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