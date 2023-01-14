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Бои за Соледар идут в городе и за его пределами, - глава Донецкой ОВА

Новина українською →
Соледар, Суббота 14 января 2023 13:02
Бои за Соледар идут в городе и за его пределами, - глава Донецкой ОВА Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сейчас продолжаются тяжелые бои за Соледар как в самом городе, так и в его окрестностях. Украинские военные контролируют ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в эфире телемарафона.

"Соледар подконтролен украинским властям, и наши военные контролируют. Впрочем, ведутся и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться несколькими направлениями. Враг несет огромные потери, он застилает себе путь телами своих же "вагнеровцев" и регулярных Вооруженных сил РФ", - рассказал Кириленко.

По его словам, линия фронта на этом направлении находится под обстрелами, в целом ситуация в Донецкой области является сложной, но контролируемой.

"Военное командование принимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации", - добавил Кириленко.

Напомним, что сегодня украинские бойцы показали видео с украинским флагом, поднятым на западной части Соледара.

Как ранее рассказали в Офисе президента, ситуация в Соледаре очень сложная.

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