Бої на сході не вщухають: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)

Упродовж минулої доби, 28 липня, на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація та дрони Ворог продовжує активно застосовувати авіацію. Протягом доби окупанти здійснили 90 авіаударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб. Крім того, зафіксовано 5 922 обстріли, зокрема 61 - із реактивних систем залпового вогню. Окупанти також застосували 3 859 дронів-камікадзе для ураження позицій Сил оборони та об’єктів інфраструктури. Під ворожі удари потрапили населені пункти Тернове (Дніпропетровська область), Костянтинівка, Іванопілля, Маркове, Світле (Донецька область), Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Біленьке (Запорізька область), Львове (Херсонська область). Дії українських сил У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили п’ять районів зосередження особового складу і техніки противника, два пункти управління, склад боєприпасів і два артилерійських засоби ворога. Оперативна ситуація за напрямками: Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Зафіксовано 10 бойових зіткнень, 14 авіаударів, 28 КАБів і понад 300 обстрілів, зокрема 8 із РСЗВ. Південно-Слобожанський напрямок. Ворог здійснив 7 атак у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого. Куп’янський напрямок. Відбулося 6 атак у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової. Лиманський напрямок. Окупанти намагалися прорватися 32 рази у районах Новоєгорівки, Карпівки, Зеленої Долини, Ямполівки, Дронівки та Серебрянки. Сіверський напрямок. Відбито 4 атаки поблизу Григорівки та Виїмки. Краматорський напрямок. Здійснено 1 атаку в районі Предтечиного. Торецький напрямок. Зафіксовано 10 атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Покровський напрямок. Найбільше боїв - 57 атак у районах Попового Яру, Маяка, Новоекономічного, Разіного, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Горіхового, Зеленого Кута та Дачного. Новопавлівський напрямок. 17 атак у районах Зеленого Гаю, Зеленого Поля, Піддубного, Олександрограда, Шевченка, Воскресенки та Темирівки. Оріхівський напрямок. Один штурм біля Кам’янського. Придніпровський напрямок. Українські сили відбили 5 атак. Гуляйпільський напрямок. Бойових зіткнень не зафіксовано. Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.