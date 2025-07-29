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Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Вторник 29 июля 2025 08:31
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Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки, 28 июля, на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Самые интенсивные бои шли на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Авиация и дроны

Враг продолжает активно применять авиацию. В течение суток оккупанты совершили 90 авиаударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, зафиксировано 5 922 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты также применили 3 859 дронов-камикадзе для поражения позиций Сил обороны и объектов инфраструктуры.

Под вражеские удары попали населенные пункты Терновое (Днепропетровская область), Константиновка, Иванополье, Марково, Светлое (Донецкая область), Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Беленькое (Запорожская область), Львовское (Херсонская область).

Действия украинских сил

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления, склад боеприпасов и два артиллерийских средства врага.

Оперативная ситуация по направлениям:

Северо-Слобожанское и Курское направления. Зафиксировано 10 боевых столкновений, 14 авиаударов, 28 КАБов и более 300 обстрелов, в том числе 8 из РСЗО.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Южно-Слобожанское направление. Враг совершил 7 атак в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Купянское направление. 6 атак состоялось в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Лиманское направление. 32 раза оккупанты пытались прорваться в районах Новоегоровки, Карповки, Зеленой Долины, Ямполовки, Дроновки и Серебрянки.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Северское направление. 4 атаки вблизи Григорьевки и Выемки были отражены.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Краматорское направление. Осуществлена 1 атака в районе Предтечино.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Торецкое направление. 10 атак зафиксировано в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Покровское направление. 57 атак в районах Попового Яра, Маяка, Новоэкономического, Разино, Лисовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Орехового, Зеленого Кута и Дачного.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Новопавловское направление. 17 атак в районах Зеленого Гая, Зеленого Поля, Поддубного, Александрограда, Шевченко, Воскресенки и Темировки.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Ореховское направление. Один штурм возле Каменского.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Приднепровское направление. Украинские силы отбили 5 атак.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Гуляйпольское направление. Боевых столкновений не зафиксировано.

Бои на востоке не утихают: Генштаб назвал самые горячие направления

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 050 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 192 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

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