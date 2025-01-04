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Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка

Часов Яр, Суббота 04 января 2025 08:47
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Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка Фото: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска уничтожили некоторые позиции Сил обороны на востоке Украины. Речь идет о позициях в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как отмечают украинские военные, на Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал укрепления в направлении Щербиновки и в Торецке.

"Вследствие огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены", - сообщили в ОСГВ "Хортица".

Украинские защитники принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения на указанных направлениях.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают наступательные действия на фронте. Самыми тяжелыми участками остаются Покровское, Кураховское, Лиманское направления. Также в последнее время усилились бои в районе Часового Яра и Торецка. Ранее сообщалось, что россияне разрушили позиции ВСУ возле этих городов.

По словам представителей Сил обороны, Россия сосредоточила 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Подробнее о том, что происходит на востоке Украины и почему к обороне готовят города в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка
Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка
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