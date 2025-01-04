Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка

Российские войска уничтожили некоторые позиции Сил обороны на востоке Украины. Речь идет о позициях в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Вследствие огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены", - сообщили в ОСГВ "Хортица".

Как отмечают украинские военные, на Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал укрепления в направлении Щербиновки и в Торецке.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают наступательные действия на фронте. Самыми тяжелыми участками остаются Покровское, Кураховское, Лиманское направления. Также в последнее время усилились бои в районе Часового Яра и Торецка. Ранее сообщалось, что россияне разрушили позиции ВСУ возле этих городов.

По словам представителей Сил обороны, Россия сосредоточила 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Подробнее о том, что происходит на востоке Украины и почему к обороне готовят города в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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