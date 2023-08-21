Бої за Роботине: експерти розповіли про тактику наступу ЗСУ

Наступ Збройних сил України в районі села Роботине в Запорізькій області триває, проте тактика боїв стала більш акуратною. Військові не можуть дозволити собі лобові атаки на ворога.

Про це у коментарі РБК-Україна заявили військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко та військовий експерт Владислав Селезньов .

Атака на Роботине на початку контрнаступу ЗСУ

Наступ на Роботине у червні 2023 року розпочався з неприємного епізоду. В одній із перших атак ще на підступах до села було втрачено кілька одиниць західної військової техніки.

Як зазначали аналітики DeepState, 7 червня противнику вдалося виявити колону на ранній стадії та розбити її артилерійськими ударами. Російська сторона публікувала кадри, що підтверджують ураження кількох танків Leopard 2 та бронемашин Bradley.

Що це дало українській стороні

На думку Олександра Коваленка, захищену бронетехніку в червні кинули в розвідку боєм, і їй вдалося розкрити не лише смугу забезпечення росіян, а й другу лінію оборони РФ із закритими позиціями артилерії.

"До речі, тоді ми побачили рекордну кількість знищеної російської артилерії. Вони видали себе тим, що почали масово використовувати ствольну та реактивну артилерію. Отже, втрати в західній техніці були прогнозованими як для розвідки боєм", - упевнений експерт.

Тактика боїв за село змінилася

Після цього план наступу змінився. Тепер Сили оборони б'ють на схід та захід від Роботиного. І така обережна тактика застосовується не лише тут. Наприклад, на стику Запорізької та Донецької областей наші війська також просуваються вздовж річки Мокрі Яли на південь від Урожайного у напрямку Старомлинівки, розширюючи плацдарми на лівому та правому берегах.

Військовий експерт Владислав Селезньов відзначає напівоточення Роботиного.

"Наші підрозділи діють так, тому що йти в лоб - це ризик. Повільний наступ обумовлений неймовірною щільністю мінування. Міністр оборони (Олексій Резніков, - ред.) днями казав про до 5 мін на квадратний метр", - додав він у розмові. із виданням.

Бої за Роботино

Нагадаємо, згідно з даними карти DeepStateMap, українські захисники поступово просуваються в районі Роботиного. Як зазначала сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр, у селі триває планова бойова робота.

Більш детально про ситуацію в Роботиному, його тактичне значення і про те, як розвиватиметься контрнаступ після його звільнення, - у матеріалі РБК-Україна.