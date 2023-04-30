Бої у районі Бахмута та Мар'їнки точаться на відстані до 50 метрів, - Нацгвардія

Бої на деяких ділянках фронту на сході України точаться на мінімальних відстанях. Мова йде про 100, а в деяких випадках про 50 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Нацгвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що лінія фронту наразі майже не рухається. Найактивніші бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

"Але саме епіцентром є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій, і тут, на цих ділянках, тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях", - сказав Музичук.

За його словами, у районі Бахмута та Мар'їнки бої подекуди точаться на відстані до 50 метрів.

Він додав, що на Запорізькому і Херсонському напрямках російська армія продовжує облаштовувати ешелоновану оборону.

"Мова не про те, що тут майже відсутні спроби штурмових дій - тут також є артилерійські обстріли. За останню добу по позиціях Нацгвардії їх було трохи понад 30. І на цій ділянці активно застосовується розвідка за допомогою БПЛА", - наголосив речник Нацгвардії.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники знищили 470 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 190 тисяч своїх військових.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, ЗСУ не дають росіянам обрізати "дорогу життя" до Бахмута.

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