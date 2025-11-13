Бої за Покровськ і успішні дипстрайки: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Ситуація в районі Покровська

Сирський зазначив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян. Тому особлива увага командування приділяється забезпеченню українських воїнів на цьому напрямку всім необхідним. Також Україна намагається зміцнити логістичні маршрути.

У Покровську та його околицях росіяни продовжують зазнавати значних втрат - як у живій силі, так і в техніці.

"Штурмові групи окупантів і місця їхнього накопичення виявляються та знищуються", - звернув увагу генерал.

Контрнаступальна операція

Головнокомандувач розповів, що українські воїни продовжують активні дії на Очеретинському напрямку. Це змушує росіян розосереджувати свої сили і не дозволяє їм сконцентрувати всі сили в районі Покровська.

"Загалом за час операції звільнено 189 квадратних км, а 257,7 квадратних км очищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога", - зазначив Сирський.

Ситуація в Запорізькій області

Також Сирський додав, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках росіяни продовжують спроби виснаження українських воїнів масованими обстрілами та штурмами.

Українські захисники блокують та обстрілюють окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе та Солодке.

Також бійці ЗСУ продовжують шукати та знищувати ворожих диверсантів, які хочуть просочитися вглиб оборони.

"Лише за минулу добу в операційній зоні угруповання військ Південь ворог втратив 239 осіб вбитими і пораненими та 43 одиниці різної військової техніки", - додав генерал.

Удари по Росії

Сирський звернув увагу, що Україна нарощує удари по цілях на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

"З початку листопада, на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) - 41. Для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки "Фламінго", "Барс" та "Лютий", - додав він.