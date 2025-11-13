Бои за Покровск и успешные дипстрайки: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Ситуация в районе Покровска

Сырский отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления россиян. Поэтому особое внимание командования уделяется обеспечению украинских воинов на этом направлении всем необходимым. Также Украина пытается укрепить логистические маршруты.

В Покровске и его окрестностях россияне продолжают нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике.

"Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются", - обратил внимание генерал.

Контрнаступательная операция

Главнокомандующий рассказал, что украинские воины продолжают активные действия на Очеретинском направлении. Это вынуждает россиян рассредоточивать свои силы и не позволяет им сконцентрировать все силы в районе Покровска.

"Всего за время операции освобождено 189 квадратных км, а 257,7 квадратных км очищено от диверсионно-разведочных групп врага", - отметил Сырский.

Ситуация в Запорожской области

Также Сырский добавил, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях россияне продолжают попытки истощения украинских воинов массированными обстрелами и штурмами.

Украинские защитники блокируют и обстреливают оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Сладкое.

Также бойцы ВСУ продолжают искать и уничтожать вражеских диверсантов, которые хотят просочиться вглубь обороны.

"Только за минувшие сутки в операционной зоне группировки войск Юг враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы разной военной техники", - добавил генерал.

Удары по России

Сырский обратил внимание, что Украина наращивает удары по целях на территории России и временно оккупированных территориях.

"С начала ноября, на стратегическом уровне (Deep Strike) успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном (Middle Strike) - 41. Для комплексных ударов применяются и средства дальнего поражения отечественной разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый", - добавил он.