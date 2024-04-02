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Бої під Авдіївкою: Сили оборони показали серію знищення техніки та живої сили окупантів

Фото: Сухопутні війська показали знищення техніки та живої сили окупантів (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники продовжують бойові дії під Авдіївкою. Завдяки злагодженим діям їм вдалось за останні дні нанести серію ударів по техніці та живій сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська у

"Скидами, FPV-дронами і бригадною артою підрозділи Третьої штурмової продовжують палити окупантів на Авдіївському напрямку!", - йдеться у повідомленні.

З відео видно, що українським захисникам вдалось уразити низку технічних бойових засобів окупантів навіть попри спроби їх "маскування". Зокрема показано знищення декількох танків та транспортних засобів.

Також у відео висвітлено роботу по живій силі противника, яка просувалась лісосмугою.

Ситуація на авдіївському напрямку

Нагадаємо, минулого місяця українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Пізніше газета The New York Times писала, що наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів.

Як писало РБК-Україна напередодні, наступ РФ на захід від Авдіївки сповільнився, упершись у першу лінію природних перешкод.

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АвдіївкаВійна Росії проти України