Бої під Авдіївкою: Сили оборони показали серію знищення техніки та живої сили окупантів

Українські захисники продовжують бойові дії під Авдіївкою. Завдяки злагодженим діям їм вдалось за останні дні нанести серію ударів по техніці та живій сили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська у
"Скидами, FPV-дронами і бригадною артою підрозділи Третьої штурмової продовжують палити окупантів на Авдіївському напрямку!", - йдеться у повідомленні.
З відео видно, що українським захисникам вдалось уразити низку технічних бойових засобів окупантів навіть попри спроби їх "маскування". Зокрема показано знищення декількох танків та транспортних засобів.
Також у відео висвітлено роботу по живій силі противника, яка просувалась лісосмугою.
Нагадаємо, минулого місяця українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.
Пізніше газета The New York Times писала, що наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів.
Як писало РБК-Україна напередодні, наступ РФ на захід від Авдіївки сповільнився, упершись у першу лінію природних перешкод.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.