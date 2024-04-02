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Бои под Авдеевкой: Силы обороны показали серию уничтожения техники и живой силы оккупантов

Фото: Сухопутные войска показали уничтожение техники и живой силы оккупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники продолжают боевые действия под Авдеевкой. Благодаря слаженным действиям, им удалось за последние дни нанести серию ударов по технике и живой силе врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска в

"Сбросами, FPV-дронами и бригадной артой подразделения Третьей штурмовой продолжают палить оккупантов на Авдеевском направлении!", - говорится в сообщении.

Из видео видно, что украинским защитникам удалось поразить ряд технических боевых средств оккупантов даже несмотря на попытки их "маскировки". В частности, показано уничтожение нескольких танков и транспортных средств.

Также в видео освещена работа по живой силе противника, которая продвигалась по лесополосе.

Ситуация на авдеевском направлении

Напомним, в прошлом месяце украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Позже газета The New York Times писала, что наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов.

Как писало РБК-Украина накануне, наступление РФ к западу от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий.

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