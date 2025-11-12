Бои в Купянске: что происходит в городе и сколько там оккупантов

Российские войска активизировали наступательные действия на Купянском направлении, пытаясь продвинуться к центральной части города и выйти на стратегическую трассу R07.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Покровск и Купянск: что задумала Россия и устоят ли города".

Купянск

В Купянске противник пытается протолкнуться к центральной части города с севера и запада, чтобы выйти на дорогу R07 (Купянск-Чугуев), которая имеет оперативно-тактическое значение для группировки сил на этом направлении.

Тактика наступления оккупантов почти идентична их действиям в Покровской агломерации. По оценкам нескольких источников РБК-Украина, в городе может находиться около 70 российских военных.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал изданию, что в Купянске сейчас присутствуют как российские подразделения в северных районах, так и украинские войска в других кварталах, и обе стороны пытаются вести операции по контролю над городом.

"Особенность этого места заключается в том, что к нему очень затруднена логистика, причем для обеих сторон - и для россиян, и для нас", - рассказал РБК-Украина начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

По его словам, бои в Купянске в основном ведутся малыми пехотными группами - в условиях большого количества дронов в воздухе, в условиях сложностей с пополнением и даже доставкой тех или иных боеприпасов.

Какова стратегия Москвы

Чтобы решить проблемы со снабжением подразделений, вышедших на правый берег Оскола, враг пытается расширить плацдарм, наступая со стороны Двуречной и с приграничных территорий.

Летом противник зашел из Белгородской области в населенный пункт Меловое, а позже расширил зону контроля на восток до Бологовки, соединив ее со своими позициями на пограничье в районе Купянского направления.

"Фактически, они пытались создать вдоль границы так называемую санитарную зону, она не широкая - несколько километров. Но они стремились зайти непосредственно на территорию Украины, и частично им это удалось. Однако там нет значительного продвижения. Со стратегической точки зрения нельзя сказать, что это какое-то большое достижение. Хотя это неприятно, и еще более неприятно то, что они дальше пытаются давить и лезть вперед именно на Великобурлукском направлении. С другой стороны, наши военные там тоже оказывают активное сопротивление", - рассказал Трегубов.

Цель противника на Купянском направлении - вытеснить украинские подразделения с левого берега Оскола, захватить плацдарм Боровая-Изюм-Святогорск-Лиман и создать фланговую угрозу для наступления на Славянск, подобно планам 2022 года.

Собеседники РБК-Украина утверждают, что "дедлайны" для оккупационной армии, которые поставили им из Москвы, для выполнения этого замысла - конец 2025 года. И хотя россиянам, вероятно, удастся где-то продвинуться на этом участке за следующие два месяца, однако захват всей этой территории в определенные ими сроки не является реалистичным.